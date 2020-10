Crise au Ps :Les sages viennent en sapeurs-pompiers et ouvrent la perspective des retrouvailles socialistes

La crise à la tête du Ps alimentée par Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam a fini d'installer un climat délétère au sein du parti. Une situation que constatent les sages qui viennent en sapeurs-pompiers pour éteindre le feu qui couve depuis les échanges houleux par presse interposée entre les deux hauts responsables des verts de Colobane.





En effet, le conseil consultatif des sages du parti "demande à tous les militants de cesser impérativement les interventions intempestives et les sorties stériles par médias interposés pour l’intérêt supérieur du Parti". Dans son communiqué le Conseil des Sages "rappelle la glorieuse et riche Histoire écrite par le Parti Socialiste dans la vie de la Nation tout au long de plusieurs décennies, sous la direction sage et éclairée des prédécesseurs Feu Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng".





Retrouvailles socialistes





Le doyen Nguirane Ndoye et Cie invitent par conséquent, "tous les camarades à emprunter de façon responsable la démocratie interne du Parti qui a des voies et mécanismes contenus dans les statuts et règlements". Non sans rappeler aux responsables qui se livrent une guerre fratricide que le Parti Socialiste a toujours été une structure ayant comme crédo " l’Organisation et la Méthode".





Le Conseil Consultatif des Sages n'écartent pas également l'éventualité des retrouvailles socialistes. D'ailleurs, il soutient se réserver "le droit de réunir

l’ensemble des fils du Parti pour un Parti Socialiste de valeur d'ouverture".