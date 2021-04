Critiques acerbes sur la gestion de Madiop Diop : Cheikh Bakhoum anticipe les locales à Grand-Yoff

A quelques mois des élections locales de 2021-2022, les hostilités sont déjà lancées. Du moins à Grand Yoff où le directeur de l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie), Cheikh Bakhoum, responsable de la majorité présidentielle tire à boulet rouge sur la gestion du maire Madiop Diop de la coalition Taxawu Dakar.Bakhoum qui procédait cet après-midi à la traditionnelle cérémonie de remise de denrées alimentaires aux populations de Grand Yoff, a saisi l’occasion pour critiquer la gestion du maire.« Comme vous le savez cette commune est dirigé par une coalition de l’opposition. Nous voyons tous la situation de cette commune qui est vraiment une situation regrettable. Les populations sont démunies de tout. Il n’y a pas d’infrastructures et le peu d’infrastructures dont nous disposons sont aujourd’hui dégradées. Et la mairie ne fait rien pour redonner le visage qu’il faut à cette commune », martèle le responsable de l’Apr/Grand Yoff qui ne cache pas ses ambitions pour la mairie.« Je pense que les populations sont déterminées à avoir un changement radical dans cette commune. C’est pour cela, l’Apr et la coalition BBY ont une offre politique claire, alternative qui va permettre à cette commune de pouvoir définitivement décoller. A ce niveau la coalition est en discussion pour porter une équipe à l’assaut de cette commune », lance Cheikh Bakhoum.