Cumul de fonctions : La réplique de Abdoulaye Saydou Sow à Guy Marius Sagna

Les accusations de cumulard de fonctions portées par Guy Marius Sagna à l’encontre du ministre de l’urbanisme, Abdoulaye Saydou Sow ne sont pas restées sans réponse. Le maire de Kaffrine et vice-président de la fédération sénégalaise de football a tenu à corriger les amalgames en précisant qu’il n’est pas un cumulard de mandat.





« Vous faites de la confusion, précise d’emblée le ministre. Je suis ministre de la République par la volonté du président Macky Sall. Demain ou ce soir, il peut prendre un décret mettant fin à mes fonctions. Les populations de Kaffrine ont souverainement décidé de me mettre conseiller municipal et maire de la ville. Ça honorable Guy si vous respectez les lois et règlements de ce pays, vous devez respecter cette volonté des Kaffrinois ».





Abdoulaye Sow d’ajouter : « j’ai renoncé à mon salaire de maire, je ne touche aucune litre de carburant et aucun de mes déplacements n’est payé par la mairie de Kaffrine. Je suis libre d’aimer le football comme vous aimez votre Frapp. Respectez votre Frapp et laissez-moi avec moi avec ma fédération. C’est par la volonté des clubs du Sénégal y compris le Casa Sport, le Santhiaba de Ziguinchor que je suis à la fédération de football. Je ne reçois ni perdiem ni indemnité. Je le fais par passion ».





Selon lui, ce qui serait gênant c’est que ces différentes fonctions aient un impact sur ses résultats. « J’aurais été mal à l’aise si à travers tous mes activités un de mes chantiers soit mal tenu. A la commune de Kaffrine, vous verrez que je ne suis pas loin d’être le meilleur maire du Sénégal. A la fédération, l’histoire a fait que je fais partie de ceux qui ont amené la coupe d’Afrique », s’enorgueillit-il.