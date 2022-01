Dahra-Djoloff : Affrontements entre partisans de Benno Bokk Yakaar et ceux de Yewwi Askanwi

La violence refait surface dans la commune de Dahra. Des militants de la coalition Benno Bokk Yakaar et ceux de Yewwi Askanwi se sont violemment affrontés vers onze heures aux centres de vote Magatte Ndiaye et de Ndiambor. La gendarmerie est intervenue pour séparer les deux groupes qui rappelons le, ont failli se donner en spectacle hier samedi au quartier Angle l'islam. Il faut signaler que la commune de Dahra compte cinq candidats pour le fauteuil de maire. Le ministre Samba Ndiobène Ka de la coalition Benno Bokk Yakaar fait face à l'inspecteur des impôts et des domaines Idrissa Samb de la coalition Yewwi Askanwi. Le professeur d'université Moussa Sow dirige la liste parallèle And liguey sunu Gokh. A côté de lui il y a l'ingénieur Abdou Thiam candidat de la coalition Wallu Senegal et enfin le professeur de lycée Abdoulaye Tassé Ndiaye, à la tête de la coalition Jàmmi Gox yi.