Dahra Djoloff : Le ministre de l’Elevage Aly Saleh Diop et Mame Bounama Sall battus dans leurs bureaux et centres de vote

L’inter-coalition YAW-Wallu a partout raflé la mise dans les 7 bureaux du centre de vote Magatte Ndiaye de Dahra. Le ministre de l’Elevage et des productions animales Aly Saleh Diop (Rewmi) et le député sortant Mame Bounama Sall, responsable des jeunesses socialistes ont été battus dans leurs bureaux de vote et leurs centres de vote respectifs.