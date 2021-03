Dahra-Djoloff : Un menuisier déféré au parquet de Louga pour viol sur une mineure de 16 ans

Un menuiser du nom de C. Ndao âgé de 22 ans a été déféré au parquet de Louga ce mardi 16 mars pour viol sur une mineure de 16ans.Les faits remontent au mois de février dernier lorsque que la mère de la victime a constaté un changement de comportement bizarre sur sa fille. Poussée dans ses derniers retranchements, la fille avoue qu’elle a été violée par son petit ami C.Ndao, menuisier de profession et conducteur de moto Jakarta à ses heures perdues.Conduite au centre de santé, il a été dévoilé que la fille a subi une défloraison de l’hymen depuis longtemps. Face aux enquêteurs le mis en cause a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés. Toutefois ses arguments n’ont pas convaincu les pandores qui l’ont déféré au parquet de Louga ce mardi matin pour viol sur mineure.