Dakar Dem Dikk, Fonsis, Artp, Coud : Assane Mbengue, Babacar Gning, Dahirou Thiam et Ndéné Mbodj nommés!

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé, ce jeudi, à de nouvelles nominations. Selon le communiqué du Conseil des ministres de ce jour, « Babacar Gning, Ingénieur en Finances et Stratégie, précédemment Directeur général Adjoint du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), est nommé Directeur général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), en remplacement de Abdoulaye Diouf Sarr».



Abdou Karim Sall est remplacé à la tête de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) par Dahirou Thiam. Le nouveau Directeur général de la boîte est un Ingénieur en Informatique et Télécommunications.



Titulaire d’un Master II en Administration des Affaires, Assane Mbengue prend les rênes de la Société Dakar Dem Dikk. Ousmane Sylla occupait jusque-là la direction.



Le Maître de Conférences titulaire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ndéné Mbodj est nommé Directeur du Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD). Maguette Sène quitte ce poste.