Dakar : Les dessous de la rencontre entre Remy Rioux (DG AFD) et les nouvelles autorités

Le Directeur général de l'Agence française de développement (AFD), Remy Rioux, s'est rendu à Dakar ce vendredi 28 juin. Après une première rencontre avec le président Bassirou Diomaye Faye à Paris, en marge du sommet GAVI pour le vaccin, Remy Rioux a rencontré d'autres ténors du nouveau gouvernement sénégalais.







A Dakar, le Directeur de l'Agence française de développement a eu des entretiens avec le Ministre Secrétaire général du Gouvernement, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et le Secrétaire d’Etat rattaché au Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage. Ce qui lui a permis d'échanger sur les axes stratégiques du programme du nouveau gouvernement sénégalais de façon à réaligner le portefeuille d’activités et pour travailler à de nouvelles méthodes de travail.





Selon les informations rapportées par l'AFD, Rémy Rioux a confirmé la volonté de réorienter et restructurer notre coopération selon les lignes fixées par le nouveau gouvernement du Sénégal et le Chef de l’Etat et d’innover avec nos partenaires. Egalement, l'AFD informe qu'un changement de méthode a été discuté pour adapter les outils financiers de l’Agence, partager d’autres expériences internationales, renforcer l’appropriation et le contenu local des projets et engager une réflexion sur le renforcement du système financier pour mieux mobiliser les ressources domestiques et de la coopération internationale.