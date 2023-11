Dakar - Ziguinchor : Des jeunes de l'APR demandent la reprise des rotations du bateau "Aline Sitoé Diatta"

Les jeunes de l'Alliance pour la République/Section Ziguinchor, plaident pour la reprise des rotations du bateau "Aline Sitoé Diatta", à l'arrêt depuis plus de cinq mois. Le transport des personnes et des biens tombe pour ainsi dire à l’eau, selon les "apéristes" qui, par la voix d'Alioune Sagna, interpelle le chef de l'État.







« Nous pensons qu'aujourd'hui, l’activité comme le transport par bateau de Dakar à Ziguinchor constitue un élément incontournable dans le contexte de l'économie de la Casamance. Même si nous savons que l'arrêt est justifié », dit-il.





Cependant, dans le souci de soutenir l'économie de la région méridionale et des populations locales, "nous souhaitons également que le gouvernement se mette dans les dispositions de rendre opérationnel le bateau. Car, ajoute-t-il, les gens souffrent. Je sais que le gouvernement n’a pas pris la décision de bloquer une navette qui sert les deux capitales et qui contribue officiellement dans l'économie du pays et de le bloquer de façon volontaire. C’est pourquoi on lance un appel au gouvernement de trouver des solutions pour l'opérationnalisation de la navette de Ziguinchor, car c’est pour notre survie. Nous en avons tous besoin. Ce n'est pas une partie de la population qui souffre de cette situation, mais plutôt l'ensemble des Sénégalais. Nous invitons le président Macky Sall à chercher les moyens pour la remise du bateau 'Aline Sitoé Diatta' le plus rapidement possible », plaide le porte-parole des jeunes APR de Ziguinchor.