Daouda Diallo se rebelle : la réponse cash de Macky Sall

Le Président Macky Sall a reçu lundi dernier Abdoulaye Daouda Diallo, recalé pour porter les couleurs de Bennoo Bokk Yaakar à la présidentielle de 2024. Objectif : convaincre le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) de se ranger derrière Amadou Ba, désigné candidat de la coalition au pouvoir.



D’après des informations concordantes, le chef de l’État a échoué dans son entreprise de faire avaler la pilule à son ancien directeur de cabinet. Ce dernier aurait ouvertement fait savoir à Macky Sall qu’il ne roulera pas pour le chef du gouvernement.



Le président de la République s’est voulu cash avec son hôte. «Si vous partez, vous perdrez», aurait lancé Macky Sall à Abdoulaye Daouda Diallo. L’AS, qui rapporte le propos, précise que le chef de file de Bennoo faisait ainsi savoir à son interlocuteur que s’il décide de se présenter sous sa propre bannière à la présidentielle, lui et Amadou Ba perdront tous les deux l’élection.



Le journal a révélé que pour le convaincre de rentrer dans le rang, Macky Sall a proposé à Abdoulaye Daouda Diallo le poste de Premier ministre, lui garantissant de le garder en cas de victoire de Amadou Ba, actuel titulaire du fauteuil.



Abdoulaye Daouda Diallo aurait décliné l’offre. Selon L’AS, qui a donné l’information, il compte démissionner ce mercredi de son poste de président du Cese et s’adresser aux Sénégalais vendredi prochain au cours d’une conférence de presse.