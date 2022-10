Darou Moukhty : les prédictions du porte-parole du khalife sur Karim Wade

Une délégation du PDS était à Darou Moukhty pour présenter au khalife de Borom Darou les condoléances de Me Wade et de Karim Wade à la suite de la disparition de Serigne Abdou Rahmane Mbacké. Le président du groupe Wallu à l’Assemblée nationale, Lamine Thiam, était à la tête des libéraux.



D’après le communiqué rendant compte de leur visite, repris par Source A, ces derniers se sont rendus chez le khalife, Serigne Bassirou Anta Niang Mbacké, chez son porte-parole, Serigne Abdou Khoudosse Mbacké, et au domicile de Serigne Modou Kara Abdou Khoudosse.



La voix du khalife de Darou Moukhty, lit-on dans le communiqué, «a assuré à la délégation que Karim Wade sera au Sénégal et que, s’il plaît à Dieu, il aura ce qu’il souhaite pour le pays».



«Des prières ont été formulées à l’endroit du Président Abdoulaye Wade, de Karim Meissa Wade ainsi qu’aux membres de la délégation», soulignent Lamine Thiam et Cie.