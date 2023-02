De nouvelles têtes dans la sécurité de Macky Sall

Le Président Macky Sall a renforcé sa sécurité. En plus des éléments que l’on voyait d’habitude autour de lui, on compte désormais de nouvelles têtes. Il s’agit d’hommes de grandes tailles, bien baraqués et plus jeunes.



Les Échos, qui donne l’information, indique que ce nouveau dispositif était visible dimanche dernier au Palais, lors de la réception des Lions vainqueurs du CHAN.