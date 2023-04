De PCA du Grand Théâtre à directrice des Programmes de la Sen TV : Adji Sy revient à ses premières amours

Ancienne présidente du Conseil d'administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de 2020 à 2022 et animatrice de télé et membre de Fekke Maci Bolé de Youssou Ndour, Adji Sy vient d'informer qu'elle retourne dans le milieu de la presse, en tant que responsable des programmes de la Sen TV. Une nouvelle qu'elle partage avec ses amis dans un message qu'elle a posté sur les réseaux sociaux.





"Salam, cher tous

Suite à mon retour sur le petit écran et à ma nomination au poste de directrice des Programmes à la Sen TV, je tiens à exprimer mes remerciements au groupe et à son PDG pour la confiance accordée à ma personne. Je salue aussi la réaction de tous les Sénégalais pour le soutien sans faille qu’ils m’ont toujours porté et dont je suis sûre qu’il vont continuer de faire dans toutes les missions qui me seront assignées. Merci, un petit mot, mais qui signifie beaucoup de choses."