Deal ? Accord secret ? Protocole de Thiès ? : Idrissa Seck serait-il ce plan B de Macky Sall ?

C'est quoi, finalement, le deal, l'accord secret, le «protocole de Thiès» ? La question occupe le débat, à Thiès, suite à la sortie du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Idrissa Seck, au cours du Conseil présidentiel sur le développement de la région de Thiès, à l’adresse du président Macky Sall.





«Qu’il plaise au Seigneur des mondes de continuer à raffermir vos pas, à dilater votre poitrine pour que vous acceptiez toutes les critiques, celles qui sont contributives comme celles qui sont abusivement injustifiées. C’est une des exigences du leadership et vous en êtes un remarquable. Qu’il continue d’apaiser votre cœur, de fortifier votre esprit pour que les choix futurs que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà exceptionnel d’une telle beauté qu’il n’aura pas d’autre choix que de vous garantir, après une longue et heureuse vie auprès des vôtres, une mention honorable sur les langues de la postérité».





Toutefois, nombre de Thiessois se posent la question de savoir si Idrissa Seck serait ce candidat de substitution, ce plan B, au cas où le président Macky Sall renoncerait à une candidature dont la validation ultérieure par le Conseil constitutionnel ne souffre d'aucune ambiguïté ?





À la faveur d’un face-à-face avec la presse, le responsable politique de l’Apr, Édouard Latouffe, fait remarquer : «La base militante qui se prépare à la prochaine Présidentielle et qui a récemment fait montre d'une mobilisation exceptionnelle pour accueil le président Macky Sall, les acteurs que nous sommes qui participent régulièrement à la bataille de l'opinion, ont le devoir d'être édifiés sur les termes exacts de ce compromis».