Deal Macky-Idy : «Il ne faut pas recopier le système suisse» (Ngouda Mboup)

Le constitutionnaliste Ngouda Mboup met en garde contre une mutation rampante du système politique sénégalais qui se meut de plus en plus vers le système politique suisse.«Le consensus politique ne doit pas prévaloir sur le consensus démocratique. Je m’en explique. Il y a la Constitution qui fixe le statut de l’Etat du Sénégal et qui réglemente la façon de faire de la politique, au-delà des éléments factuels. On ne peut pas recopier le système suisse où l’opposition et le pouvoir, après les élections, essaient de gouverner ensemble», fulmine-t-il.Selon lui, le système sénégalais n’est pas comme celui de la Suisse. «On a besoin, quand même, d’avoir une clarté : ceux qui ont gagné doivent gouverner et ceux qui ont été défaits doivent s’opposer. Parce que l’opposition est un signe de vitalité démocratique», explique l’enseignant-chercheur en droit à l’Ucad.Que le président de la République justifie le ralliement d’Idrissa par une nécessité d’impulser le dialogue, est assez réducteur, d’après Ngouda Mboup. «Pour moi, il y a un problème. Ce problème est aujourd’hui nocif pour le système politique et institutionnel du Sénégal. Parce que si on réussit à phagocyter l’opposition comme cela. Si on arrive à faire renier à des leaders leur parole et que la parole politique se désacralise, nous risquons d’aller vers ce que j’appelle une désaffection de la politique vis-à-vis des citoyens. Parce qu’en réalité, le citoyen sénégalais ne sait plus à quel saint se vouer», craint-il.En plus de donner un coup à la sacralité de la parole politique, ce ralliement oups… «deal positif» (pour reprendre les propos du président Sall) dont les termes sont gardés au secret, pose un problème de «transparence». «Il (Macky Sall) rejette le deal sous son aspect péjoratif, mais il nous dit qu’un deal, c’est un accord. On se demande sur quoi ils se sont entendus. Cela pose un problème de transparence. On ne sait pas s’ils se sont entendus pour faire un transfert du pouvoir comme on en a eu par le passé. Ou bien même qu’il puisse avoir un agenda caché que nous ne savons pas. Ils nous ont habitués à des protocoles», se désole Ngouda Mboup sur le plateau de l’émission «Objection» sur Sud Fm.