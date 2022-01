Débâcle aux locales : Gaston Mbengue félicite Yaw et tire sur l’entourage de Macky Sall

Gaston Mbengue félicite Yewwi Askan Wi

Gaston Mbengue rumine encore sa colère après la débâcle de Benno Bokk Yakaar (BBY) aux élections locales du 23 janvier 2022. Le promoteur de lutte et soutien de Macky Sall, a littéralement démoli l’entourage du président qui, selon lui, est le seul responsable de la défaite de la coalition présidentielle dans certaines communes et villes stratégiques du Sénégal. « Macky Sall ne mérite pas ce revers » et doit revoir son entourage, déclare Gaston repris par Directnews.