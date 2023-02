Débat autour du 3ème mandat de Macky Sall en 2024: Aminata Touré dézingue Idy

Ce jeudi 9 février, à Thiès, lors du Conseil présidentiel, Idrissa Seck a semblé adopter la stratégie du clair-obscur sur la question du 3ème mandat du Chef de l’Etat, Macky Sall en 2024. Suite à son discours polémique, l’ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) l’a flingué. «La Constitution est claire comme la pleine lune, le Président Macky Sall ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs donc il ne peut pas être candidat à l’élection de 2024», a écrit Aminata Touré sur Twitter, ce vendredi 10 février. L’ancien ministre de la Justice de lancer encore une pierre dans le jardin de son successeur au CESE. «La question du 3ème mandat n’a rien de lyrique ni de poétique. Point besoin de quatrain ni de tercet encore moins de sonnet », balance-t-elle.