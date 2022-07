Débat avec Mimi : Massirin Savané tacle Sonko et le traite "d'apprenti démocrate’’

Massirin Savané,militant, BBY

Massirin Savané, membre du secrétariat permanent de Aj/Pads Authentique vient en renfort de la tête de liste nationale de Bby. En effet , à travers un communiqué repris par nos confrères de Walf , il affirme que les différentes «volte faces» de la coalition Yewwi-Wallu après avoir perdu les combats de rue mais aussi le combat judiciaire concernant la reconnaissance de sa liste nationale des titulaires avaient pour objectif principal le retour dans le jeu démocratique. C’est pour cette raison, à l’en croire que Sonko a décidé de jeter l’éponge en abandonnant ainsi l’arène des gladiateurs pour lancer l’idée d’un débat avec Aminata Touré alors qu’il n’est point candidat.





''La tête de liste nationale de Benno Book Yakaar le prend au mot et accepte sa proposition. Cependant, pour mieux l’accrocher dans la République, elle lui impose les règles du jeu démocratique. Pris au piège et se sentant menacé sur l’autre flanc par des partis qui eux ont très tôt choisi la voie des urnes et du changement graduel, notre apprenti démocrate Sonko les attaque pour se replacer"", lit-on dans le communiqué.