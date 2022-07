Débat : face-à-face entre Guy-Marius Sagna et Victorine Ndèye ce soir à Ziguinchor

Ousmane Sonko avait invité les membres du pouvoir de Macky Sall à un débat public. Mimi Touré s’est déclarée prête à faire face au président de Pastef, en posant une liste de conditions préalables. En attendant la suite de cet appel contre appel entre les leaders de Yewwi Askan et de Benno Bokk Yakaar, ce sont leurs lieutenants qui sautent le pas.



D’après Bès Bi-Le Jour, Guy-Marius Sagna et Victorine Ndèye, les têtes de liste départementale à Ziguinchor, respectivement, de Yewwi et de Benno, vont débattre ce mardi soir à partir de 22 heures.



D’après le visuel annonçant le face-à-face, les deux candidats s'affronteront sur le plateau de l’émission Fauteuil législatif de la radio communautaire Génération FM. Les échanges seront accessibles en direct sur Facebook et Youtube.



Bés Bi-Le Jour informe que les équipes de campagne de Guy-Marius Sagna et Victorine Ndèye se sont rencontrées hier, lundi, pour s’accorder sur les modalités du débat.