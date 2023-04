Débat sur le 3e mandat : un allié de Macky Sall tire sur les rédacteurs de l’article 27 de la Constitution

Pape Diouf est fort remonté contre les rédacteurs de l’article 27 de Constitution, qui fixe la durée du mandat présidentiel. Le président du Mouvement pour la démocratie et la République, membre de Benno Bokk Yakaar, juge ces derniers responsables du débat sans fin sur le sujet.



«J’ai quelque part honte que dans ce Sénégal où il y a énormément de littéraires, des hommes de lettres et d’éminents juristes que ça fait deux ou trois élections présidentielles qu’on discute de l’article. Ce n’est pas sérieux», a tonné dans les colonnes de L’Observateur l’ancien ministre sous Wade.



Pape Diouf embraye : «J’avais dit qu’il ne faut pas laisser uniquement aux juristes cette affaire de Constitution. Même les agrégés en droit ne sont pas d’accord entre eux parce que tout simplement cet article a été mal rédigé. Ça, je l’assume.»



L’ancien responsable de Rewmi de Idrissa Seck d'ajouter : «On a connu ce problème en 2012. Je pense qu’en 2023, ce problème devait être derrière et qu’on ne soit plus là à interpréter cet article. Cela n’honore as notre pays et ça n’honore pas ceux qui ont rédigé cet article.»



Pape Diouf a tenu à dégager la responsabilité de Macky Sall : «Ce n’est pas le Président qui rédige la Constitution ; il faut lui reconnaître ça. Il y a des spécialistes pour ça.»