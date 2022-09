Débauchage de députés de Benno : Après l'offensive socialiste, Ahmed Aïdara dément...





Pour le poste de président de l'Assemblée nationale, plusieurs profils semblent se dessiner au sein de l'opposition. Parmi les noms avancés, figure celui du maire Guédiawaye, Ahmed Aïdara. Ce jeudi 01 septembre, il a été rapporté que le tombeur du frère du président de la République avait reçu la garantie d'être soutenu par des députés de la mouvance présidentielle si jamais il pose sa candidature pour la présidence de l'Assemblée. Une information que Ahmed Aïdara dément.

"Je tiens à dire solennellement que je n'ai parlé à aucune presse et que de tels propos relèvent de la pure affabulation et d'un mensonge abject qui n'engage que l'auteur et son organe". Selon le maire de Guédiawaye, il s'agit d'un "tissu de mensonges" issu d'une "entreprise malsaine et inélégante". L'ancien employé du groupe Dmedia dénonce une tentative "de jeter le discrédit sur (sa) personne et par ricochet (le) mettre en mal avec (ses) alliés, l'opposition et l'opinion".