Débauchage de maires : Me Abdoulaye Tine et Pr. Doudou Sidibé «regrettent» la démarche de Macky

Debauchages des maires, Me Abdoulaye Tine et Doudou Sidibe regrettent...

Dans sa volonté de se donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale, à l'issue des élections législatives du 31 juillet 2022, le président de la République, Macky Sall, a entrepris une opération tous azimuts de débauchage de maires nouvellement élus de l'opposition. Et la coalition Gox Yu Bess n'a pas échappé à cette conquête du leader de la grande coalition présidentielle. Une situation que Me Abdoulaye Tine et le professeur Doudou Sidibé, respectivement leaders des partis Rpd/Defko et Usl regrettent avec fermeté.





"Nous regrettons les actions de débauchage entreprises par le président Macky Sall qui a enrôlé des maires élus sous la bannière de Gox Yu Bess", souligne un communiqué parvenu à Seneweb.





Ils considèrent, aujourd’hui, que la page de la coalition Gox Yu Bess, dont ils sont membres fondateurs, est "tournée, étant donné qu’elle a été mise en place juste pour les élections locales du 23 janvier dernier. Et, en conséquence, les actes posés dans le cadre de cette coalition ne sauraient en aucune manière engager les deux partis".





Maitre Tine et le Pr. Sidibé ont également tenu à préciser que leurs deux organisations politiques n’ont participé à "aucune discussion avec une quelconque coalition et n’ont rejoint aucune entité politique que ce soit".