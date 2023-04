Décès d’Ibrahima Sène : Macky Sall rend hommage à un “patriote sincère”

“J’ai appris avec tristesse le décès du doyen Ibrahima Sène. Je rends hommage à un patriote sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés, un intellectuel disponible et généreux.Je présente mes condoléances à sa famille, au PIT et à toute la classe politique”, a réagi le chef de l’État sur son compte Twitter.





Le responsable des questions économiques au Parti de l’indépendance et du travail (PIT), Ibrahima Sène, est décédé à Dakar dans la nuit de samedi à dimanche.