Décès de casques bleus sénégalais au Mali : La réaction de Ousmane Sonko

Reaction de Ousmane Sonko sur les soldats morts au Mali

Trois soldats sénégalais, membres de la Minusma, sont décédés, hier, mardi 21 février, lors d'une attaque à la bombe dans une localité au Mali. A la suite de la réaction de l’Etat-major du Sénégal et du chef de l’Etat, Macky Sall qui a présenté ses condoléances, c’est au tour du leader du Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, de s’incliner devant la mémoire des disparus. Il souhaite également un prompt rétablissement aux soldats blessés.





« C'est avec douleur et tristesse que je m'incline devant la mémoire des trois jambars sénégalais victimes d’un engin explosif, au retour d’une mission de ravitaillement entre les localités d’Ogassagou et de Sévaré dans le cadre de la MINUSMA. Je présente mes condoléances à leurs familles, à l'Armée ainsi qu'au peuple sénégalais et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a écrit Ousmane Sonko sur sa page Twitter.

C'est avec douleur et tristesse que je m'incline devant la mémoire des trois jambars sénégalais victimes d’un engin explosif, au retour d’une mission de ravitaillement entre les localités d’Ogassagou et de Sévaré dans le cadre de la MINUSMA. — Ousmane Sonko (@SonkoOfficiel) February 22, 2023