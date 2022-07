Décès de François Mancabou : Ce que demande la coalition Aar Sénégal

"La coalition Aar Sénégal se désole du fait que de plus en plus des Sénégalais soient déclarés morts suite à leur interpellation sans que la lumière ne soit faite sur les conditions de leur détention". A travers un communiqué, Thierno Alassane Sall & cie exigent que "la lumière soit faite sur le décès de François Mancabou suite à sa garde à vue".

Pour eux, la vie humaine est sacrée et qu’elle ne doit en aucune manière être négligée.