Décès de Marie-Joséphine Diallo : pourquoi Niasse n’a pas choisi le nouveau Sg de l’Assemblée

Baye Niass Ciss est le nouveau secrétaire général de l’Assemblée nationale. Mais, il n’est qu’intérimaire. L’actuel président de l’institution, Moustapha Niasse, qui détient le pouvoir de nomination à ce poste, s’est gardé de désigner le successeur de Marie-Joséphine Diallo, qui est décédée entre mercredi et jeudi derniers.



Le leader de l'AFP s’en est expliqué en présentant Baye Niasse Ciss aux députés. «Il va assurer l’intérim et mon successeur choisira le Sg. Je ne vais pas choisir pour lui ou pour elle, a-t-il justifié dans des propos repris dans Libération de ce samedi. Il reste quatre mois à cette législature débutée en septembre 2017 et qui aura 30 mois en septembre prochain, durée légale de la mandature. Les anciens vont se reposer et les plus jeunes vont continuer.»



Baye Niass Ciss est un administrateur civil. Il était depuis 13 ans l’adjoint de Marie-Joséphine Diallo.