Décès de Me Ousmane Sèye, Vice-Président du HCCT : Aminata Mbengue salue la mémoire “d’un grand homme”

« Mme Aminata Mbengue Ndiaye, Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et Secrétaire générale du Parti socialiste, “a appris avec une grande tristesse le rappel à Dieu de son ami et frère, et néanmoins 4eme Vice-Président de notre Institution, Me Ousmane Seye, ce jeudi 9 mars à Dakar”, lit-on dans un communiqué du HCCT parvenu à notre rédaction. La Présidente du HCCT rend hommage “au talent professionnel reconnu d’un grand juriste rompu aux affaires du Droit, d’un militant et défenseur des droits humains, salue l’engagement au service de sa nation d’une personnalité publique et s’incline devant sa mémoire”.





“Son engagement politique de chef du parti Front républicain au sein de la coalition de majorité présidentielle Benno Bokk Yaakar, lui a valu d’être porté à la vice-présidence du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCTT) où il a brillamment défendu les intérêts des territoires. Le HCCT regrette un homme et un collègue d’une grande dimension, courageux, sincère et loyal, combatif, qui assumait ses positions. A cet égard, l'adoption du règlement N°5 de l'UEMOA relatif à la présence de l'avocat dès l'interpellation lui doit beaucoup”, poursuit-elle. Seneweb vous propose l’intégralité de son message.





“Notre regretté Me Ousmane Sèye laissera un grand vide au sein du HCCT où il avait imprimé sa marque d’homme d’Etat, faite de compétence, de diplomatie et de discrétion, d’humanisme, de courtoisie et d’urbanité exquise. Pour toutes ces raisons, Me Ousmane Sèye ne laissait personne indiffèrent. Lors de la dernière réunion du bureau du HCCT, qui s’est tenue le mercredi 1er mars 2023, il avait donné la pleine mesure de son attachement à la bonne marche de l’Institution, à travers des propositions pertinentes. Il conduisait chaque mission pour laquelle il était désigné au service du HCCT, avec détermination, courage, engagement et amour. Son savoir-vivre et son charisme lui ont permis, chaque fois que je requérais ses services, d’assurer les réunions des instances de l’Institution. Son investissement était inestimable dans le choix et la formulation des grandes orientations stratégiques du HCCT.