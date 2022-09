Décès de Woré Gana Seck du CESE : Le témoignage d’Idrissa Seck sur la défunte

La directrice de Green Sénégal, Woré Gana Seck est décédée, le mardi 30 août dernier, à Dakar. Son inhumation s’est effectuée au lendemain de sa disparition à Bargny.



Faisant part du rappel à Dieu de l’Honorable Woré Gana Seck, également conseillère au Conseil économique, social et environnemental (CESE), présidente de la Commission du cadre de vie, de l’environnement et du développement durable, Idrissa Seck en a profité pour faire un témoignage.



«Elle était une conseillère exceptionnelle, compétente et dynamique, une pionnière dans le domaine de l’environnement. Elle était très engagée pour le Sénégal et le CESE sur les questions environnementales. Elle a toujours fait preuve de courtoisie, de rigueur et d’un engagement remarquable lors des sessions», a fait savoir le président de cette institution.



Le CESE a, par ailleurs, présenté ses «sincères condoléances à la famille de la défunte et à ses proches, au Président de la République, Macky Sall, ainsi qu’au peuple sénégalais».