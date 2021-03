Décès du jeune Cheikh Coly : Le préfet de Bignona annonce l'ouverture d'une enquête

Le préfet de Bignona n'a pas tardé à réagir aprés la mort du jeune Cheikh Coly, ce jeudi lors des échauffourées entre la population et l'armée.





L'autorité préfectorale qui confirme le décès du jeune originaire de Baïla a fait savoir qu'une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de sa mort. Ainsi, il a appelé au calme et à la sérénité.





De plus, il invite les manifestants à de meilleurs sentiments. Non sans indiquer que les forces de défense et de sécurité sont là pour préserver la paix et la stabilité du pays.





Le préfet renseigne par ailleurs quil a été lui-même victime de ses échauffourées.





"Même ma maison a été attaquée ce mercredi vers 21h. Elle a été caillassée et mon véhicule de fonction a été endommagé ».