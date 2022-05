[Vidéo] Décision Dge, Macky, Sonko et Moustapha Diakhaté : Les confidences de Ngoty Thiam sur les législatives

Mohamed Ngoty Thiam, Ex membre Apr

Invité de la matinale ''Bët Set'' sur Seneweb Tv, le responsable politique de la commune de Biscuiterie, désormais ex membre de l'Apr et président du mouvement ''Nouvelle Vision'', Mohamed Ngoty Thiam s'est prononcé sans langue de bois sur la décision de la direction générale des élections et le communiqué de Antoine Diome qui alimentent la chronique.