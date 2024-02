Décision sur le report de la Présidentielle : Le juge constitutionnel Cheikh Ndiaye n’a pas siégé !

Son absence s’est faite remarquer. Il n’a pas signé le document relatif à la décision du Conseil constitutionnel portant annulation du report de l’élection présidentielle décrété par le Chef de l’État, Macky Sall, le 3 février dernier. Lequel a été validé par l’Assemblée nationale, le 5 février. Le haut- magistrat, par ailleurs membre du Conseil Constitutionnel du Sénégal, Cheikh Ndiaye n’a pas siégé. Lui qui a été accusé par le Parti démocratique sénégalais (PDS) de corruption et de collusion avec certains hommes politiques à l’étape du parrainage.





Six (6) sages ont délibéré





En effet, sur la composition du Conseil constitutionnel, il est précisé que « constatant l'absence d’un de ses membres, la juridiction peut conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au conseil constitutionnel, valablement délibérer et statuer ». L’article 23 dispose : « le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Si l’un des membres du Conseil, temporairement empêché, est le président, le vice-président assure son intérim. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ».





Ainsi, ce sont le président Mamadou Badio Camara, la vice-présidente Aminata Ly Ndiaye et les 4 autres membres à savoir Mouhamadou Diawara, Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dièye et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly qui ont siégé pour délibérer. Ceci, avec l’assistance du chef du greffe, Me Ousmane Ba. Le motif de l’absence de leur collègue n’a pas été dévoilé.





Le juge Cheikh Ndiaye, accusé de corruption par des députés du PDS a porté plainte





Cependant, il est à rappeler que le juge constitutionnel, Cheikh Ndiaye a porté plainte auprès du Procureur de la République contre des députés du PDS pour diffamation. «Le 20 janvier 2024, le Conseil Constitutionnel arrêtait la liste des candidats admis à participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ; Que sur cette liste ne figurait pas le candidat nommé Karim Meïssa Wade ; Que suivant un communiqué en date du 21 janvier 2024 rendu public, des députés du PDS ont soutenu en substance ce qui suit ‘’Après la décision scandaleuse et inacceptable du Conseil Constitutionnel, les députés du Parti Démocratique Sénégalais exigent la mise en place immédiate d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les conditions d'élimination des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain et en particulier celle de Karim Wade...’’ », a écrit l’avocat de ce haut-magistrat, Mouhamadou Bamba Cissé.