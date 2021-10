Déclaration de candidature de Abdou Ndéné Sall pour la présidence du Conseil départemental : La leçon de Tivaouane

Abdou Ndéné Sall ne s’en cache pas. Il aspire à diriger le Conseil départemental de Tivaouane au sortir des élections territoriales du 22 janvier 2022. Le directeur général de Sen-Ter veut ainsi briguer les suffrages de ses compatriotes en digne fils du terroir. Dans son discours lu devant l’assistance en présence des autorités locales et responsables politiques, il fait montre d’un esprit de dépassement au profit de l’intérêt général, en renonçant à briguer la mairie de Tivaouane. L’intéressé dévoile, dans ce discours, les motivations profondes et aspirations qu’il nourrit pour la collectivité dont il aspire à être le président, au soir du 22 janvier 2022. Voici l’intégralité de son discours.





- Monsieur le Maire de Tivaouane, Commune chef-lieu du département abritant ce siège départemental de l’APR et de la Coalition Benno Bokk Yakaar ;

- Messieurs les Maires du Département de Tivaouane;

- Mesdames et Messieurs les élus ici présents ;

- Mesdames et Messieurs les responsables de l’APR, du Benno Bokk Yakaar et de toute la Grande Coalition présidentielle.

- Chers camarades militants, souteneurs et sympathisants ;

- Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse ;

- Chers parents et amis ;

Je vous salue tous, en vos rangs et qualités, et vous remercie d’avoir répondu à mon invitation.

Je rends grâce à Dieu (SWT) et à son prophète Seydina Mouhamed (PSL) avant de prier pour tous les parents et compagnons qui nous ont quittés.

Je salue et remercie Serigne Ababacar Sy Mansour, Khalif général des Tidianes, ses frères, Serigne Maodo Sy Dabakh, Serigne Ababacar Sy Abdou et toute la famille de Seydi Hadji Malick SY (RTA) ainsi que leurs neveux Serigne Cheikh Mansour et Serigne Moustapha Sy Al Amine.

J’adresse également mes salutations et remerciements à tous les guides des différentes communautés religieuses présentes dans le département de Tivaouane.

Mesdames, Messieurs, chers camarades,

Il y a sept (07) ans, j’ai eu l’honneur, en qualité de tête de la liste majoritaire, de Coordonnateur de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, de diriger et de gagner les scrutins locaux (communal et départemental).

Après la victoire, je me suis rangé aux instructions et à la discipline du parti et de la coalition.

J’ai laissé à d’autres camarades le soin de conduire les missions liées aux charges de leurs nouvelles fonctions.

J’ai été, par la suite, appelé à d’autres responsabilités nationales grâce à la volonté et la confiance du Chef de l’Etat.

J’ai récemment manifesté mon ambition pour la Commune de Tivaouane autour d’un programme d’actions clair bâti autour d’initiatives de transformations profondes et complexes qui prennent en compte toutes les dimensions de la vie communale.

J’avais exprimé, à cette occasion, ma conviction que l’une des clés de renouvellement et de mobilisation des énergies nécessaires au succès de ces programmes que nous allons dérouler allait reposer essentiellement sur la créativité de toutes et de tous.

J’avais, également, précisé que mon aspiration était de faire de notre Institution communale un niveau significatif d’administration publique et un échelon de proximité pour servir d’intermédiaire entre l’État, les partenaires stratégiques au développement et les citoyens en vue de la satisfaction des besoins essentiels de la population locale.

J’avais pleine conscience de la difficulté du moment et des grands espoirs et attentes des populations confrontées à la dureté de la réalité quotidienne ; la volonté ferme d’offrir un avenir à nos filles et à nos fils fut, en toutes choses et circonstances, le fondement de mon engagement pour créer un modèle nouveau dans un contexte marqué par d’innombrables mutations caractéristiques de notre société moderne.

Monsieur le Président de la République a décidé de la tenue des élections locales au terme d’un processus de dialogue auquel l’essentiel de la classe politique a participé et s’est accordée sur des recommandations structurantes.

Cette grande initiative du Chef de l’État a pour ambition d’apaiser le climat politique autour d’un consensus fort pour le renforcement du corps social sénégalais. A cet égard, il nous appartient, nous APR et Coalition Benno Bokk Yakaar et l’ensemble de la mouvance présidentielle, de donner l’exemple et l’image d’un mouvement responsable, uni et discipliné.

La commune et le département de Tivaouane doivent se conformer à cet objectif de cohésion nationale et d’un scrutin apaisé.

Il paraît évident aux yeux des observateurs avisés et des acteurs de notre famille politique, dans le Département de Tivaouane, la survenue de risques d’apparition et d’exacerbation d’hostilités et de combats pré-électoraux fratricides. Il n’est du devoir d’aucun candidat à la candidature communale de nourrir ou d’attiser cette atmosphère délétère.

Nous nous devons, à la suite du Chef de l’Etat être à la hauteur du haut sens de responsabilité dont il a fait montre et de son rôle central de bâtisseur de la démocratie, de la paix et de la réconciliation nationale.

Nous allons vers des consultations essentielles pour l’avenir de Tivaouane. Le maire de Tivaouane doit être un homme dont le programme est à la dimension de la grande histoire de cette commune. Tivaouane va s’installer dans la modernité en gardant intact son âme et son identité et en contribuant sensiblement à la promotion de la paix sociale, seul gage de son développement.

Notre coalition Benno a réussi, dans le Département, à réunir tous ses alliés politiques et à gagner du terrain face à l’opposition.

Nous nous dirigeons vers une campagne d’un genre nouveau par la spécificité de la situation au sein de Tivaouane ; je reste persuadé, dans ce contexte, que seule notre famille politique a la capacité de protéger les citoyens et de veiller sur leurs intérêts face aux fausses et faciles promesses de l’opposition.

L’histoire politique de l’APR et de BENNO a montré que plus on est rassemblé, plus l’ampleur de nos victoires a été grande.

Je placerai désormais toute mon action dans ce sens : le sens de l’union, le sens de la consolidation de nos acquis et le sens du devoir de loyauté envers le Chef de l’Etat pour toujours donner de son parti et de ses alliés une image de solidarité, une image de responsabilité dépouillée de toute stratégie personnelle.

Je ne serai jamais dans une démarche d’affaiblissement de notre coalition en ce moment crucial où les campagnes sont lancées en vue du contrôle des collectivités territoriales qui, nous le savons tous, sont déterminantes pour les élections majeures à venir.

C’est pourquoi, au vu du contexte, ma conviction et mon devoir me convainquent que le moment n’est pas optimal pour ma candidature.

Ce désistement à briguer la Commune de Tivaouane n’est pas une fuite de responsabilité ; ELLE EST, A MON SENS ET AU CONTRAIRE, UNE PRISE CONSCIENTE DE RESPONSABILITÉ.

Le Président Macky Sall mérite mieux que de voir la ville sainte de Tivaouane, mondialement connue du fait de ses dimensions incommensurables, offrir l’image d’une majorité présidentielle désunie qui se déchire.

Je souhaite que nous soyons tous à la dimension de l’histoire de cette commune faite de glorieux faits d’armes et d’actions de grâce depuis des siècles.

J’invite les autres candidats, encore en lice, d’avoir toujours à l’esprit que nous sommes de la même famille et que dans tous les cas il n’y aura qu’un seul représentant de Benno à la prochaine consultation.

A ceux qui ne seront pas choisis je dirai, comme Léopold Sédar Senghor aux finalistes : je le cite : « si vous ne triomphez pas, notez-le bien, c’est déjà un privilège, voire une consécration que d’être distingué parmi les biens ».

Il est important de rappeler que le choix des futurs candidats maires et Président de Conseil départemental n’est que du ressort du Président de la République, Monsieur Macky Sall. Nous nous conformerons au choix du Président et nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour accompagner les candidats choisis.

Concernant Tivaouane, nous supportons, conformément au souhait du Parti, la candidature de Benno Bokk Yakaar, en la personne du maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, mon jeune frère et ami avec qui je me suis retrouvé.

Cependant, nous respecterons le choix ultime du Khalif que nous avons promis de soutenir.

Ces retrouvailles de Benno Bokk Yakaar du Président Macky Sall sont conformes aux vœux et recommandations de notre père et guide religieux, Serigne Ababacar Sy Mansour, Khalif général des Tidianes.

Elles sont, de même, en alignement avec les attentes de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall et l’ensemble des leaders nationaux et locaux des partis et mouvements membres de la Coalition Benno Bokk Yakaar et de la Grande majorité présidentielle ;

Vu la complexité du département de Tivaouane et pour mettre à l’aise le Président de la République et les autorités religieuses, je me conformerai à leur volonté et m’engage à accompagner leur choix.

Toutefois, je reste vif et engagé au service des populations. Je souhaite mettre mon expérience, mon savoir-faire au service du Département de Tivaouane. Je vous le dis aujourd’hui : Je suis candidat à la candidature pour briguer vos suffrages pour la présidence du Conseil départemental lors des prochaines élections locales.

Ma candidature n’est dirigée contre personne ; elle n’est ni une simple ambition personnelle ni une obsession ; j’ai un projet pour le département; J’ai une ambition pour cette terre qui est mienne où les pères de mes pères ont concouru, autour de vies de labeur et versé leur sueur et leur sang sur les sillons qui ont vu mûrir et émerger les valeurs cardinales qui fondent notre nation.

Installer Tivaouane dans la modernité en gardant intacte son âme et son identité, tel est mon crédo et la quintessence de mon programme qui est en alignement stratégique avec les grandes orientations définies par le Chef de l’ETAT.

L’opposition vous tiendra d’autres discours, faits de promesses en tous genres : ne les écoutez pas. Ils croient profiter de la vulnérabilité des populations. Je ne vous tiendrai jamais ce langage car je vous sais plus forts que cela. Je veux partager avec vous le respect qui fonde mon offre d’une gestion participative de notre patrimoine commun. Pour ce faire, j’ai besoin de tout le monde et compte sur chacune et chacun de vous.

C’est pourquoi je vous demande de voter pour vous-mêmes ; portez-vous vous-mêmes à la tête du Département.

Je veux incarner l’homme qui, une fois élu Président du Conseil départemental, sera votre représentant au sein de nos instances où chaque décision tiendra compte uniquement de vos préoccupations.

Je vous remercie de votre aimable attention.