Déclaration de M. Alioune Sarr Ministre du Tourisme et des Transports aériens et Maire de Notto Diobasse, sur les événements du Vendredi 17 Juin 2022

Le Sénégal a vécu ce vendredi 17 juin 2022 une journée de troubles violents, notamment à Dakar et Ziguinchor, consécutifs à la décision de la coalition YEWWI ASKAN WI de passer outre l’interdiction de marche décidée par les préfets de Dakar et Ziguinchor, à cause de sérieuses menaces de troubles à l’ordre public.

Encore une fois hélas, ces manifestations ont fait des victimes au nombre et de nombreux blessés.





Je voudrais exprimer aux parents et proches des victimes mes sincères condoléances et souhaiter aux blessés un prompt rétablissement sans séquelles.





C’est le lieu pour moi de rappeler aux acteurs politiques et notamment ceux de l’opposition, qu’en Démocratie le consensus minimum sur lequel il faut être intransigeant, c’est le respect de la loi et règlements, sans laquelle ce serait l’anarchie.



Notre pays à besoin de sérénité pour aller aux élections et choisir librement ses représentants dans les règles qui ont été fixées et acceptées par tous.



J’invite donc tous les acteurs du jeu politique à œuvrer dans la discipline, et le calme, dans le respect de leurs convictions bien sûr, en direction de l’échéance électorale, afin de permettre au peuple souverain d’opérer le choix qu’il souhaite de ses représentants à l’Assemblée nationale.