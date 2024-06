Déclaration de politique générale : Doudou Wade interpelle les députés du Pastef

La polémique enfle sur les modalités d’organisation et de tenue de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko. Pour l’ancien président du Groupe parlementaire «Liberté et Démocratie», Doudou Wade, « le délai de trois mois importe peu».



Le plus important, préconise-t-il, dans un entretien accordé à Source A Tv, est que le Groupe parlementaire «Yewwi Askan Wi», dominé par le parti au pouvoir Pastef, « réunissent les conditions» pour permettre à leur leader de décliner son projet.



En quoi faisant ? Voici la solution de l’ancien parlementaire pour sortir de cet imbroglio : «En une semaine maximum tout cela peut être terminé. Il suffit de convoquer une session extraordinaire. Il faut la signature des députés, préparer la loi. »



Doudou Wade de poursuivre : «Et pour cela, il faut simplement reprendre ce qui était dans le règlement intérieur et dire pourquoi c’est fait. Ensuite, il suffit d’étudier la loi par le bureau le matin, convoquer la conférence des présidents à midi, examiner le lendemain, à la commission le texte de loi, et le surlendemain, convoquer une plénière. »



Le texte, une fois adopté, sera envoyé au président de la République puis au Conseil constitutionnel, enchaîne-t-il.