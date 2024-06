Déclaration de politique générale : L’invocation d’un faux règlement intérieur est «fallacieux», selon les députés de BBY

Le groupe parlementaire Yewwi Askaan Wi a soutenu, lors d’une conférence de presse, que la déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko est impossible pour le moment, à cause d’une incohérence dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.





En réponse à ces députés, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar a tenu un point de presse, ce vendredi 28 juin, pour qualifier cette sortie de «subterfuges grotesques, d'exonérer le chef du gouvernement d'un tel exercice» et accuse Ousmane Sonko d’être derrière cette sortie des députés de Yewwi Askan Wi.





Selon la majorité parlementaire, l’invocation d’un faux règlement intérieur ou d’un vide juridique est «fallacieux et indéfendable ». Et pour cause ! «En l'absence de délai exprès, c'est le délai raisonnable (meilleur délai) qui s'applique et les députés de YAW ont assisté à la DPG de l'ex-PM Amadou Ba sans aucune réserve».





Abdou Mbow et ses camarades exigent donc cette déclaration de politique générale, «sauf à vouloir s'inscrire personnellement dans une logique de défiance des institutions démocratiques comme à ses habitudes d'opposant».





Considérant ce refus du PM comme «une forfaiture», le président du groupe parlementaire BBY invite le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, à prendre ses responsabilités pour obtenir une date pour la DPG.