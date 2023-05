Déclassement de la bande de Filaos : Macky Sall “moins préoccupé du sort des Sénégalais que les colonisateurs”, selon Thierno Alassane Sall

Le déclassement de la bande de Filaos de Guédiawaye semble ne pas être du goût du député Thierno Alassane Sall. Au-delà de l'aspect environnemental, le parlementaire a évoqué celui lié à l'équité sociale. Suivant cette logique, il a interpellé le gouvernement, hier à l’Assemblée, sur ce "qui explique que la femme au foyer qui élève seule une famille nombreuse, la vendeuse du coin, le conducteur de Jakarta, le maraîcher qui exploitait une parcelle dans la bande de filaos, sont tous exclus d'une caste triée sur le volet". Le Président de la République des Valeurs n'a pas manqué de lancer une pique au gouvernement en faisant une comparaison avec la politique du colonisateur. "Le chef de l'Etat en exercice du Sénégal indépendant semble moins préoccupé que les colonisateurs du sort des Sénégalais. Là où l'administration coloniale a planté, lui et son administration rasent un si vital rempart.” a-t-il laissé entendre.



En effet, poursuit-il, "le 4 juin 2021, par décret N°2021-701, une première superficie de 150,58 ha était déclassée, dont 43,92% réservée à l'habitat. Selon un article en date du 12 février 2022, encore disponible sur le site de Seneweb, le Mboumbaye foncier avait permis de servir une clientèle de privilégiés :



- 320 conseillers municipaux sortants des 5 communes et de la ville de Guédiawaye avaient reçu chacun une parcelle ;



- des lutteurs, des délégués de quartiers et des imams avaient aussi été servi.''



Mais selon le ministre Abdoulaye Saydou Sow, "jusqu'ici, il n y a pas eu de violation de la loi car le déclassement de ces zones a été fait après un décret signé par le président de la République".



Le ministre de l'Urbanisme a aussi rappelé que cette mesure était une demande des autorités territoriales de la ville de Guédiawaye.