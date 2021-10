Déclin de l'Apr au Gabon : Le porte-parole et Sg de Bby alerte

"Sommes-nous en train d’assister au déclin du parti au Gabon ?". Telle est la question que se pose Moustapha Ly, Porte-parole et SG de Benno Book Yaakar (BBY) au Gabon.



Dans un document qu'il a signé, il explique que le Conseiller du Président à la jeunesse n’a pu voir tous les responsables lors de sa visite.

Venu délivrer un message du président Macky Sall, l'envoyé ne verra que cinq responsables.



"Suffisant pour illustrer le malaise qui règne. Pourtant, le Président a nommé près d’une dizaine depuis son accession à la magistrature mais force est de reconnaitre que ces nominations n’ont fait que disloquer le parti. Ici il n’est pas exagéré de dire que nomination rime avec disparition. Nos camarades émancipés sont devenus introuvables, injoignables et inaccessibles.

Depuis les dernières élections, pas une réunion, aucune rencontre de quelque nature que ce soit, tous ont préféré se rendre à Dakar changer de contact : résultat, tout contact rompu", fustige le porte-parole.



Il affirme que depuis longtemps il était quasi impossible que ces gens décrochent leurs téléphones.



D'ailleurs il dénonce le fait que les coopératives, les programmes de logements entre autres étaient passés sous silence par "ceux qui constituent l’interface de notre parti de sorte que le divorce est devenu total d’une part entre les responsables locaux et les nouveaux barons et d’autre part entre le bureau et la base, toute chose ayant donné le vent en poulpe à l’opposition qui déroule librement son programme sous l’indifférence la plus totale des oubliés du système".