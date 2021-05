Découpage administratif : Médina Baye veut être érigée en commune

Face à la presse, ce dimanche 30 mai, le collectif pour l’érection de « Médina Baye » en commune a plus que réaffirmé sa volonté de faire de la ville sainte de Kaolack en commune. Cette rencontre, regroupant les experts en matière de décentralisation et d’administration territoriale a permis de faire le point sur beaucoup aspects.







Selon les populations de cette localité, le nouveau découpage administratif pris par le chef de l'État à l’encontre de certains quartiers, est une occasion pour eux aussi de réclamer « Médina Baye » en commune. Une idée, qui a été concertée par l’ensemble des experts depuis des années pour favoriser le développement dans la cité religieuse, en pleine expansion démographique.





Comme chaque année," Médina Baye " accueille de nombreux pèlerins venus de différents pays créant ainsi une symbiose. Un grand rendez-vous pour la confrérie des « niassènes ». Pour la structure « Jamhiyatou Ansarud », une foule immense de talibés converge vers la ville. Mieux, 450 millions de la population représentent des talibés de Baye Niasse.





Sur le plan de l’économie, nombreux sont ceux qui quittent leur pays pour venir travailler ou s’enquérir du coran et la science islamique. Ses fidèles, venus en masse, sont le plus souvent des nigériens, des nigérians, des mauritaniens, des américains, entre autres.





Le collectif, d’ajouter que cette situation est à la base de beaucoup difficultés auxquelles les populations sont confrontés. Parmi ses problèmes, ces derniers citent l’absence des structures d’accueils, insuffisance sanitaire et d’ouvrages socioéconomiques de bases adaptés à son envergure, manque d’infrastructures routières, voies publiques modernes, pavage et un plan d’occupation de la ville, manque de réseau et d’assainissement conforme à l’accroissement de l’agglomération ,l’absence d’un dispositif et d’une politique sécuritaire pour la tranquillité des populations et la sécurisation de leur biens.





Vu les enjeux démographiques, économiques et d’une forte coopération décentralisée et des difficultés, ces derniers estiment qu’il est crucial que « Médina Baye » soit une commune.





Dieynaba Agne (Stagiaire)