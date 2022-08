Découverte macabre à Ziguinchor : Deux corps sans vie retrouvés à Baghagha et Soucouta

En une journée, deux corps sans vie ont été découverts sur un axe de la RN6, notamment au niveau des communes de Niaguis et Adéane. Il s'agit d'un jeune homme âgé entre 25 et 30 ans non identifié et d'une dame, H. Gomis, d'une soixantaine d'années.



Le corps du jeune homme a été découvert par des pêcheurs au bord du fleuve de Baghagha localité sise dans la commune de Adéane. Les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour récupérer le corps sans vie du jeune homme. Mais les habitants de Baghagha comme ceux des villages voisins n'ont pas pu identifier le défunt.