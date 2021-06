Découverte macabre: Un homme retrouvé mort dans le lac du technopôle

Le corps sans vie d’un homme vient d’être découvert dans le lac du technopôle de Dakar situé dans le département de Pikine.





Selon des informations reçues d’un témoin, c’est vers 14 heures qu’un des fleuristes établis le long du mur de ce poumon vert au cœur de la capitale dakaroise, a aperçu la victime. «Le vendeur a raconté que l’homme avait le téléphone scotché à l’oreille et scandait les noms de Dieu. C’est ainsi qu’il est entré dans le technopôle et il ne l’a plus revu avant le drame», rapporte le temoin. Avant de faire remarquer: « C’est la thèse la thèse du suicide qui est brandie par certains au regard des faits».





Actuellement, les sapeurs pompiers et la police sont actuellement sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage et à l’évacuation du corps sans vie à la morgue.