Décret présidentiel : Dissolution du Comité de suivi de Force Covid-19

Le Président de la République Macky Sall a signé le décret depuis le 30 septembre dernier: Le Comité de suivi de la mise en oeuvre des opérations du «Force Covid-19» est dissous.



Et selon le document rendu public ce mardi 5 octobre, «les archives, les biens meublés et immeubles, les véhicules, ainsi que le matériel mis à la disposition du Comité de Suivi de Force Covid-19, sont transférés au Secrétariat général de la Présidence de la République».



Le Chef de l’Etat d’indiquer que le ministre, Secretaire général de la Présidence et le ministre des Finances et du Budget chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié dans le journal officiel.



Afin d'atténuer l’impact économique de la pandémie du coronavirus, Macky Sall avait créé un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 doté de 1.000 milliards de FCFA.



Ce fonds a été alimenté par l’Etat, le secteur privé, les partenaires au développement et toutes les bonnes volontés.