Décrispation: Serigne Modou Kara prône un gouvernement de 14 ministres avec l'implication des khalife généraux

Serigne Modou Kara Mbacke

Le président fondateur du Parti de la vérité pour le Développement (PVD) a réagi sur la situation politique à travers un communiqué parvenu à seneweb. Ce, à la veille de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal dans un contexte d'incertitudes.





Selon Serigne Modou Kara Mbacké, on ne le dira jamais assez que I'heure est grave et les effets collatéraux de la Covid 19 parmi lesquels l'épineuse problématique de la formation et de l'emploi des jeunes, l'accompagnement des femmes, entre autres, sont pointés du doigt.





Ainsi pour sortir de l'auberge, le guide de la Révolution Pacifique, a émis des propositions à travers une note parcourue par Seneweb. Il préconise la mise en œuvre des stratégies de développement solidaire, la valorisation des savoirs et savoir-faire des Sénégalais d'ici et de la diaspora en les faisant contribuer à notre développement.





Serigne Modou Kara Mbacké est optimiste qu'on doit exiger une éthique de gestion des biens publics, consolider l'État- Nation, privilégier le dialogue et la concertation entre acteurs.





Pour réussir ce pari, le chef religieux propose la mise en place d'un nouveau gouvernement de 14 ministres avec l'implication des khalifes généraux.