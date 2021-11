Decroix après les propos de Gaston : «On découvre ainsi que tout peut être pensé et dit dans notre pays»

Les réactions fusent de partout, après les propos de Gaston Mbengue. Ce dernier, lors d’une émission sur Walfadjri, a déclaré : «Si on brûlait vif toutes les familles Dias du Sénégal, cela n’aura aucun impact, puisqu’ils sont minoritaires.»



Des propos du pro-Macky que Mamadou Diop Decroix a fustigés. «Je suis tombé sur les propos catastrophiques de Gaston Mbengue parlant de Barthélémy Dias. Quelle honte ! Quelle ignominie ! On découvre ainsi que tout peut être pensé et dit dans notre pays. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? J'entends dire chez nous que "politik du ëmb dafay xëy rekk wësin". Rien n'est moins vrai».



Pour ce membre de l'opposition, «les germes de la déstabilisation sociale se mettent progressivement en place et, apparemment, on détourne le regard et on se bouche les oreilles».



Il laissera entendre : «Et demain, on se montrera surpris, alors qu'on a apporté son fagot de silence coupable au réveil de la "fitna". Je dénonce et je condamne.»