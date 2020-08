Decroix : «Ce n’est pas au gouvernement de décider de l’annulation du Magal ou du Gamou»

Mamadou Diop Decroix a réagi au tollé suscité par le Pca de Petrosen Holding, Mary Teuw Niane, demandant l’annulation ou la célébration symbolique des événements religieux dans ce contexte de flambée de contaminations de la Covid-19.







Interrogé par Le Quotidien sur l’annulation du Magal et du Gamou cette année, Decroix martèle : «Non. Ne me posez pas cette question parce que je n’y répondrai pas. Ce n’est pas à moi de décider du Magal ou du Gamou.»





Le député d’ajouter : «Ce n’est pas non plus au gouvernement de décider de l’annulation du Gamou ou du Magal. Ce sont les autorités religieuses concernées et le gouvernement qui doivent discuter pour trouver la voie à suivre.»