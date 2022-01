Décryptage résultats des urnes : "La population nous demande d’être plus à l’écoute et moins arrogants", Saliou Samb

Saliou Samb BBY

Avec un taux de participation de 43%, le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb dit avoir décrypté les résultats sortis des urnes.





"La population nous demande d’être plus à l’écoute et moins arrogants. J’étais sur le terrain et j’ai entendu les messages des populations qui ont dit qu’elles ne sont pas contentes des responsables politiques cela s’est traduit sur le terrain par des votes sanctions. Donc il faut qu’on comprenne ce message. Les responsabilités c’est pour être au service des populations, cela ne doit pas nous pousser à penser qu’on est meilleur que les autres", analyse-t-il.

Ainsi, le message a été compris à cet effet, il lance un appel aux autres responsables politiques : "Nous devons être plus vigilants. Ouvrez vos téléphones, soyez proches des populations et prenons en compte leurs préoccupations. N’attendons pas les élections pour être joignables. Arrêtons ce genre de mépris que nous avons envers ces gens-là. Sans ces personnes, nous ne sommes rien du tout et ils nous l’ont montré", indique Saliou Samb.





Il ajoute : "Ils ont besoin de plus de respect. Respectons les gens, travaillons pour eux, occupons-nous de leurs préoccupations; c’est ça le plus important. C’est ce que je recommande à tous les maires du département. Les populations ont compris que nous avons travaillé mais ils nous exhortent à redoubler d’efforts et à être plus vigilants et à être plus proches d’eux".