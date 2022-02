Défait aux Locales : Sitor Ndour regrette la multitude des listes parallèles de Benno Bokk Yaakaar

Sitor Ndour,And Nawle

Le responsable de l' Apr et par ailleurs candidat dissident de Macky Sall, lors des élections locales dans la commune de Fatick, Sitor Ndour, n'est pas du tout content de la victoire du ministre des Sports Matar Ba.





Après sa défaite face au candidat investi de la coalition présidentielle, il peste contre les listes parallèles de Benno Bokk Yaakaar. Car pour Sitor sans elles, Matar Ba serait battu.