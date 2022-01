Défaite De Bby à Goudomp : "De hauts responsables de l'Apr ont financé l'opposition" (Moussa Bocoum)

Moussa Bocoum, Apr Goudomp

Le président du Conseil départemental de Goudomp a du mal à digérer la défaite de leur coalition dans le département. Au cours d’un point de presse qu’il a tenu, il tient pour responsables de cette débâcle les plus hautes autorités de l’APR de Sédhiou.





Particulièrement un ministre de la région, tient à préciser d’emblée Moussa Bocoum avant d’ajouter: « Des responsables de l’APR de haut niveau de la région ont financé l’opposition dans le département de Goudomp. Ils ont financé des listes parallèles dans le département. Et nous avons des preuves. Il faut à Djibanar, Simbandi Balante, Karantaba et Goudomp ici pour se rendre compte de l’ampleur. Il faut que cela s’arrête. Il faut que les autorités de haut niveau de l’APR nous laissent en paix, Comment on peut être à Goudomp et dépendre de Sédhiou ? C’est fini ça. Nous attirons l’attention du président de la république sur ces attitudes irresponsables de ces soi-disant autorités" explique-t-il à l’assemblée.