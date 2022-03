Défaite de Benno à Kaolack : Aly Ngouille Ndiaye désigne le coupable

Une délégation de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dirigée par Aly Ngouille Ndiaye était ce weekend à Kaolack. L’ancien ministre de l’Intérieur était envoyé par le président de BBY, Macky Sall.



La mission, c’était d’une part de remercier les militants de la Majorité à la suite des Locales de janvier dernier et, de l’autre, de les remobiliser en vue des législatives de juillet prochain.



Aly Ngouille Ndiaye en a profité pour tirer le bilan des Locales, pointant les raisons de la défaite de son camp dans la localité.



Dans les colonnes de Libération, il dit : «L’analyse froide des résultats dans la commune et dans le département a montré que nous avons la majorité mais, malheureusement, des divisions internes nous ont valu la défaite dans la commune de Kaolack et le département.»



Fixant la prochaine échéance électorale, le maire de Linguère appelle à la mobilisation : «Il nous faut tirer les enseignements qui s’imposent en direction des prochaines échéances.»