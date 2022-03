[Document] Défection au Pds: Serigne Assane Mbacké démissionne pour...

Le Parti Démocratique Sénégalais ( Pds) vient encore de perdre un leader de taille ! Serigne Assane Mbacké, Membre du comité directeur de ce parti, quitte le navire des libéraux suite à un compagnonnage de 22 ans. L'annonce a été faite par le démissionnaire Serigne Assane Mbacké à travers un courrier adressé hier mercredi à Maître Abdoulaye Wade.





"[..] Aujourd'hui, pour des raisons personnelles d'ordre social, j'ai décidé de me retirer de la vie politique pour me donner le temps de me consacrer à mes nouveaux objectifs" a écrit le chef religieux-politicien.



" Excellence, monsieur le Président, cher frère Secrétaire général national, eu égard à tout

ce qui précède, je vous adresse ce courrier pour vous prier de bien vouloir prendre en

compte ma décision intangible de démissionner du Parti démocratique Sénégalais[...]" poursuit-il.



Câblé par Seneweb, l'ancien responsable du Pds de confier qu'il va tenir un point de presse durant le week-end prochain dans un restaurant de la place ( Touba) pour décliner sa feuille.