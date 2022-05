Défection dans l'Afp : Moustapha Junior Thiam quitte son homonyme pour...

Défection dans le camp de Niasse

Suite aux élections territoriales de janvier dernier, nombreux sont les politiciens qui ont décidé de quitter leur parti. L'Alliance des forces de progrès (Afp) de Moustapha Niasse n’est pas épargnée par ce chamboulement.





En effet, Moustapha Junior Thiam, qui militait au sein de l'Afp, dans le département de Nioro, a décidé de rejoindre le parti de la Synergie pour un développement durable (S2D) de Souleymane Ndiaye.





"Face aux vicissitudes de la vie politique et à cette guerre menée contre ma personne dans le parti que j’ai toujours porté, moi, Moustapha Thiam, je préfère l’honneur à la servitude".





C’est en ces termes que Moustapha Thiam a décidé de rejoindre la S2D dirigée par l’actuel directeur des Infrastructures aéroportuaires, M. Souleymane Ndiaye.





Poursuivant son argumentaire, l’homonyme du président de l’Assemblée nationale, citant Mandela, démontre le choix porté sur le parti S2D et son secrétaire général qu’il qualifie de stratégique et répondant aux aspirations politiques de sa vision et de ses camarades.